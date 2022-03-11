بيدري يتجنب مقارنته بإنيستا

2022/03/11 | 11:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد بيدري أن فريقه برشلونة كان عليه إحراز مزيد من الأهداف أمام جالطة سراي مشيرًا إلى أن نتيجة التعادل السلبي ليس ما أراده البلوجرانا، وأفاد أنهم لم يضغطوا بشكل جيد.وقال بيدري في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “الشعور بالتعب؟ عقليًا، 0-0 ليس ما أردناه، أردنا الفوز وإحراز المزيد من […]

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