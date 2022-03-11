صد تعرض إرهابي في كركوك وقتل أحد عناصر داعش

2022/03/11 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بصد تعرض إرهابي في كركوك وقتل أحد عناصر داعش.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "لواء ٤٠ حشد شعبي تمكن من قتل احد عناصر داعش في سلسلة جبال مامة بمحافظة كركوك خلال تعرض على اللواء".

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