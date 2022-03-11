مدرب مانشستر يونايتد يوصي إدارة الشياطين ببيع رونالدو

2022/03/11 | 11:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أفادت تقارير صحفية أن المدرب الألماني، رالف رانجنيك، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، قد نصح إدارة النادي بالتخلص من الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم هجوم الفريق.وحسب صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية، فإن “رونالدو حث مانشستر يونايتد على التعاقد مع مُهاجم جديد”.وأوضحت أن “رانجنيك يرى أن رونالدو قوته […]

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