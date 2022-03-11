نيمار يوضح حقيقة الخلاف بينه وبين دوناروما

2022/03/11 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رد نيمار على المعلومات التي كانت قد نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية الخميس بوجود مشاجرات بينه وبين حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.وخسر باريس سان جيرمان الأربعاء الفائت 1-3 أمام ريال مدريد، ليودع الفريق الفرنسي بطولة دوري أبطال أوروبا.وكشفت صحيفة “ماركا” أن الشجار بين نيمار ودوناروما بدأ بنقاش قوي تبادلا خلاله الاتهامات في غرفة […]

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