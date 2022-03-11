اصابات ووفيات كورونا .. الولايات المتحدة تتصدر العالم والعراق الاول عربيا

2022/03/11 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 450.88

‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة

أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على

مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد

الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة

ملايين و409078.

وتم تسجيل إصابات

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