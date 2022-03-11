القضاء يصدر توضيحا بشأن حكم الإعدام بحق 4 متهمين بمهاجمة محطة كهرباء العزيزية

2022/03/11 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس القضاء الاعلى توضيحا، بشان

حكم الإعدام الصادر بحق أربعة متهمين

بمهاجمة محطة كهرباء العزيزية.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى في بيان، انه وبتاريخ 10/ 3/ 2022

أجرت محكمة جنايات واسط

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