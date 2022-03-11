بالفيديو.. قرار مفاجئ يثير غضب اكبر احياء ديالى

2022/03/11 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اثار قرار مفاجى بتحويل رصيف احدى اقدم مدارس حي التحرير ببعقوبة مركز محافظة ديالى، الى محال موجة غضب واستياء شعبي لانه يعد مخالفة للتصميم وتجاوز على الاملاك العامة بالاضافة الى انه سيعرض حياة مئات الطلبة الصغار الى خطر الدهس لانهم يجبرهم على السير في طريق رئيسي وسط دعوات لتدخل المسؤولين في ايقاف تطبيق القرار وبيان الجهة التي اعطت الضوء الاخضر له.

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