مقتل اربعة إرهابيين بضربة جوية في كركوك

2022/03/11 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تنفيذ القوة الجوية في ساعة متأخرة من ليل أمس ضربتين جويتين بواسطة طائرة F_16 وسزنا كرفان على وكر للإرهابيين في سلسلة جبال ماما التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك.وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية اسفرت عن قتل اربعة إرهابيين كانوا بداخلها".

واصافت ، ان " الضربات المتوالية التي توجه للعناصر الإرهابية كان لها الاثر في تحجيم تواجد هذه الزمرة التي سيكون مصيرها الموت على يد الشجعان في تشكيلاتنا الأمنية الغيورة".

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