بينهم مسؤول عن القناصين.. مقتل اربعة ارهابيين بضربتين جويتين في كركوك (صور)

2022/03/11 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل اربعة إرهابيين بضربتين جويتين بواسطة طائرة F_16 وسزنا كرفان في سلسلة جبال ماما التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية امنية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمتابعة وتنسيق خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية في ساعة متأخرة من ليل أمس ضربتين جويتين بواسطة طائرة F_16 وسزنا كرفان على وكر للإرهابيين في سلسلة جبال ماما التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك".

واضاف البيان، ان "الضربتين اسفرتا عن قتل اربعة إرهابيين كانوا بداخلها احدهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك وهو المسؤول عن عدد من القناصين الإرهابيين.".واشار الى ان ان "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية، وان الضربات المتوالية كان لها الاثر في تحجيم تواجد هذه الزمرة التي سيكون مصيرها الموت على يد الشجعان في تشكيلاتنا الأمنية الغيورة".

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