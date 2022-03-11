انتهاء اطول اعتصام” سلمي” في تاريخ ديالى

2022/03/11 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..قررت الهيئة التنسيقية لمعتصمي خريجي المعاهد التقنية في ديالى، الجمعة، انهاء الاعتصام السلمي الذي استمر نحو 100 يوم.وقال احمد حسن احد المعتصمين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاعتصام السلمي لخريجي المعاهد التقنية امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة انتهى قبل قليل وتم رفع سرداق الاعتصام بعد مضي نحو 100 يوم على انطلاقه للمطالبة […]

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