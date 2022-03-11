فرقة الرد السريع تلقي القبض على ثلاثة متهمين في ديالى

2022/03/11 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في ديالى.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الانباء العراقية(واع) أن" مفارز الفوج الثالث اللواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة وبعملية نوعية تمكنت من القبض على ثلاثة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينها الارهاب والخطف في منطقة ابي سباع بناحية ابي صيدا في محافظة ديالى".

واضاف انه" تم تسليم المتهمين الى جهة الطلب لإكمال الإجراءات اللازمة".

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