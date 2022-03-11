مدوّن أمريكي يصوّر جسما غريب المنشأ في سماء كييف

2022/03/11 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثر المدون الأمريكي والمتخصص في الصحون الطائرة، سكوث وارينغ، في سماء عاصمة أوكرانيا كييف على جسم مضيء غريب المنشأ.ونشر على شبكة الإنترنت فيديو صوّرته إحدى كاميرات الويب يظهر تحليق الجسم الغامض بمسار غريب.وقال المدوّن إن الفيديو تم تصويره يوم 5 مارس في خضم العملية الروسية الخاصة التي نفذتها القوات الروسية في […]

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