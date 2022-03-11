القوة الجوية تقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك

2022/03/11 | 11:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم الجمعة، مقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك.وذكر بيان للخلية أنه “بعملية أمنية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبمتابعة وتنسيق خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية في ساعة متأخرة من ليل أمس ضربتين جويتين بواسطة طائرة […]

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