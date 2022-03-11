وفاة قاتل تشي غيفارا في بوليفيا

2022/03/11 | 11:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الضابط البوليفي، ماريو تيران سالازار، الذي أكد أنه قتل القائد الثوري الأرجنتيني الكوبي، إرنستو تشي غيفارا، سنة 1967، الخميس، عن 80 عاما في مدينة سانتا كروث دي لا سييرا في شرق بوليفيا، حسب ما أعلن أحد المقربين منه.

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