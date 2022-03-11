كورونا يصيب 6% من سكان الأرض حتى الان.. والعراقيين 0.5% من مجموع الاصابات

2022/03/11 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 450.88 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و409078.وعلى هذا الاساس فأن كورونا اصابت حتى الان 6% من سكان الارض فقط.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق […]

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