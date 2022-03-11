تميّز بين الصديق والعدو.. صواريخ أمريكية ذكية تفتك بالجيش الروسي في أوكرانيا

2022/03/11 | 11:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم مواجهته جيشًا أكبر بكثير وأفضل تجهيزًا منه، الا أن الجيش الأوكراني حقق تقدمًا ملحوظًا في دفاعه بفضل الأسلحة الأمريكية جزئيًا.يشرح مراسل CNN، بريان تود طبيعة هذه الأسلحة التي وصفها محللون بالذكية جدًا والتي يمكنها التمييز بين العدو والصديق، مثل صوارخ "ستينغر" الأمريكية المضادة للطائرات.

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