القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في ديالى

2022/03/11 | 12:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، عن القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، إن “مفارز الفوج الثالث اللواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة تمكنت وبعملية نوعية من القبض على ثلاثة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينها الارهاب والخطف في منطقة ابي […]

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