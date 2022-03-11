لماذا يفقد الإنسان فيتامين د؟

2022/03/11 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دراسة أجرتها مجلة “هيلث لاين”

الصحية الأميركية أنه يعاني أكثر من

مليار شخص حول العالم نقص فيتامين “د”.

وكشفت الدراسة أن نحو 41.6% من البالغين

الأميركيين يعانون النقص بفيتامين د،

وأن هذه النسبة ت

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