2022/03/11 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اليابان، تجميد أصول ثلاثة بنوك

في بيلاروس، بعد أيام من موافقة دول

الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات

على مينسك بسبب دعمها للعملية العسكرية

الروسية في أوكرانيا.

كما أعلنت الحكومة اليابانية عن تب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان : 100 مليون دولار لأوكرانيا وتجميد اصول 3 بنوك في بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان : 100 مليون دولار لأوكرانيا وتجميد اصول 3 بنوك في بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).