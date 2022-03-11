القبض على ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بديالى

2022/03/11 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن القبض على ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "استمراراً للجهود التي يبذلها أبناء وزارة الداخلية لبسط الامن والسهر على أمن المواطنين تمكنت مفارز الفوج الثالث اللواء الثاني فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة وبعملية نوعية من القبض على ثلاثة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينها الارهاب والخطف في منطقة ابي سباع بناحية ابي صيدا في محافظة ديالى".

وأضافت انه "تم تسليمهم الى جهة الطلب لإكمال الإجراءات اللازمة".

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