2022/03/11 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخدمة الاتحادي يخاطب المالية بشأن ادراج تعيينات حملة الشهادات العليا بموازنة 2022 (وثيقة)

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