بحوزته 4204 حبة مخدرة.. القبض على احد تجار المخدرات بالديوانية

2022/03/11 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

القت شرطة الديوانية ، اليوم الجمعة، القبض على أحد تجار الحبوب المخدرة.

وقال بيان لشرطة المحافظة تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من شعبة المخدرات في قضاء الشامية القتالقبض على أحد المتهمين بتجارة المواد المخدرة بعد أن ضبط بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بلغت (4204) حبة مخدرة نوع كبتاجون المعروف محلياً صفر - واحد ".

واضاف "تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة ".

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