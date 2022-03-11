الرفيقة البولشفية الأثيرة نجاة طلحة من الحزب الشيوعي السوداني (3) - فؤاد النمري

2022/03/11 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري عذراً لتأخري بالرد على تعليقاتك الأخيرة بسبب المرض الشديد، وردي يتجلى في مسألتين في غاية الأهمية ..المسألة الأولى، وهي أن القراءة الماركسية للصراع الطبقي تقول : ينتهي الصراع الطيقي بقيام البروليتاريا بثورة إشتراكية "دائمة" في مركز النظام الرأسمالي العالمي، وكان إذاك في أوروبا الغربية .



بسبب الحرب العالمية الأولى التي أهلكت الزرع والضرع في أوروبا الغربية إنتقل المركز إلى روسيا وهو ما أدركه ......





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