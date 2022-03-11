اوراق حراك تشرين 2019 الحلقة -40- - سلام إبراهيم

2022/03/11 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم يوميات ورسائل وأشعاررسالة من ثائرة نجفية هذه الرسالة التي وصلتني قبل دقائق تكشف عن حجم الأرهاب والقمع الذي تمارسه ميلشيات مقتدى الصدر ومعها الأحزاب الطائفية جوار الأمام علي أمام العدالة والحق المتقنعين زوراً بهكما كتبت منذ بدء حملة ميلشيا مقتدى الصدر "القبعات الزرق الفاشية" أنهم الحرس القومي الجديد وبنفس الشهر شباط يعيدون مأساة العراق والعراقي في مجازر أنقلاب 8شباط 1963 ويعودون به ......





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