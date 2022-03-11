أستراليا تعلن نيتها حظر استيراد النفط والغاز من روسيا

2022/03/11 | 12:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منابعة/ أعلنت أستراليا أنها ستخطو على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا بحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية والغاز من روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.وأكد متحدث باسم وزيرة الخارجية ماريس باين لصحيفة “الغارديان-أستراليا” اليوم الجمعة أن هذا الحظر الذي سيشمل واردات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز والفحم من روسيا من المقرر أن […]

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