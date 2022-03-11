أوكرانيا.. مقتل جنديين وإصابة ستة في قصف جوي على مطار

2022/03/11 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مسؤول عسكري قوله إن جنديين أوكرانيين قتلا وأصيب ستة نتيجة غارة جوية شنتها القوات الروسية على مطار في مدينة "لوتسك" غرب أوكرانيا صباح الجمعة.

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