انطلاق عملية امنية مباغتة في محيط” جواد البشو” بين ديالى وبغداد

2022/03/11 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..اكد مصدر امني في ديالى، الجمعة، انطلاق عملية امنية مفاجئة في محيط قرية على الحدود الادارية مع بغداد.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،انه” بعد تعرض نقطة مرابطة للجيش في محيط قرية جواد البشو على الحدود الادارية بين ديالى وبغداد الى هجوم ارهابي اسفر عن اصابة جندي انطلقت عملية من محوريين لتعقب الخلايا […]

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