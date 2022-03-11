"في الحب والحياة" على نتفليكس… نظرة على أفلام تونس والمغرب

2022/03/11 | 12:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت منصة نتفليكس هذا الأسبوع مجموعة من الأفلام القصيرة تحت عنوان "في الحب والحياة" لمخرجين ومخرجات من دول عربية مختلفة، تتناول موضوع الحب بطريقة الكوميديا السوداء من وجهات نظر مختلفة.

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