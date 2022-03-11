كربلاء:ختان جماعي في منطقة ما بين الحرمين الشريفين

2022/03/11 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام قسم العيادات المتنقلة التابع

لهيئة الصحة والتعليم الطبي وبالتعاون

مع اللجنة المركزية لاقامة احتفالات

ومناسبات أهل البيت (ع) في العتبة

الحسينية المقدسة حفلا جماعيا لختان

الاطفال في العيادة المتنقل

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