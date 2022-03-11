دولي سابق يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن مهدي كريم

2022/03/11 | 12:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه اللاعب الدولي السابق يونس عبد علي، رسالة الى اتحاد الكرة بشأن المدير الاداري للمنتخب الوطني مهدي كريم.وقال عبد علي لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب الدولي السابق مهدي كريم أحد أبطال انجاز عام 2007 المتوج بكأس آسيا وهو واجهة للعراق ويستحق الدعم والوقوف الى جانبه”.واضاف أن “الاتحاد العراقي يجب ان يرفض استقالة […]

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