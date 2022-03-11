مقتل واصابة خمسة أشخاص بحادث سير مروع في صلاح الدين

2022/03/11 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل واصابة خمسة أشخاص بحادث سير مروع في صلاح الدين.

وذكر المصدر ل (بغداد اليوم)، أن "شخصين توفوا واصيب ثلاثة اخرين بجروح مختلفة بحادث سير مروع على طريق سامراء - بغداد بمحافظة صلاح الدين".

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