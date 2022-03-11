بالفيديو.. انتهاء اطول اعتصام سلمي في محافظة عراقية

2022/03/11 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

رفع خريجي المعاهد التقنية في ديالى، اليوم الجمعة، خيمة اعتصامهم امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن العشرات من المعاهد التقنية في ديالى خيم الاعتصام من امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة في ساعات الفجر الاولى بعد مضي اكثر من 3 اشهر من الاعتصام السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة".

وأضاف ان المحتجين طالبوا بالتعيين اسوة باقرانهم من خريجي الكليات، مبيناً ان المحتجين اكدوا عودتهم للميدان مرة اخرى في اقرب فرصة ممكنة.

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