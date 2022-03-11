البيت الأبيض: قريبون من إبرام اتفاق نووي مع إيران

2022/03/11 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

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قال البيت الأبيض، ان الولايات المتحدة ستواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع إيران بشأن التوصل لاتفاق نووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين من وجهة نظر البيت الأبيض فأن واشنطن قد اقتربت من الاتفاق النووي مع إيران، مضيفة أن نهاية المفاوضات تكون دائما هكذا، عندما يتم بحث القضايا الصعبة.

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