الديمقراطي الكردستاني: الصدر والبارزاني بحثا تشكيل الحكومة الجديدة

2022/03/11 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، تلقي الأخير اتصالاً هاتفياً من زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر.

وذكر بيان للمكتب، أن الجانبين تبادلا الآراء حول العملية السياسية في العراق وآخر خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، من دون الخوض بتفاصيل أكثر.

وأضاف البيان، أن الاتصالات الهاتفية، جرى خلالها، التباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن

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