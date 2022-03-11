بنك ابو ظبي الأول يستعد لفتح فرعه في العراق.. يغطي 70% من المناطق التي يصدر لها العراق نفطه

2022/03/11 | 12:47 - المصدر: يس عراق

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أعلن بنك أبوظبي الأول عن خطط توسعة عملياته الدولية بافتتاح مكتب تمثيلي له في العراق، وذلك كجزء من استراتيجية النمو الدولية التي ينتهجها، والرامية إلى تسهيل التدفقات التجارية في المنطقة، وتعزيز خدماته المالية للعملاء على المستوى الدولي.

وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات تجارية مهمة مع العراق؛ حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.11 مليار دولار خلال عام 2020.

وانطلاقاً من مكانته في المنطقة وحضوره الاستراتيجي في خمس قارات، تغطي الشبكة الدولية لبنك أبوظبي الأول حالياً نحو 70% من وجهات تصدير النفط الخام العراقي حول العالم.

وسيقدم بنك أبوظبي الأول في العراق خدماته بشكل رئيسي للهيئات الحكومية وللشركات والمؤسسات العراقية العامة والمؤسسات التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية في العراق.



وسيُسهم المكتب في تعزيز الخدمات المتنوعة التي يقدمها بنك أبوظبي الأول لعملائه، ودعم التجارة على امتداد أبرز أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يشكل افتتاح مكتب تمثيلي لبنك أبوظبي الأول في العراق خطوة أخرى ضمن استراتيجية البنك لتوسعة أعماله على المستوى الدولي، ويؤكد التزامنا بتعزيز التدفقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاقتصادات النامية.



وبالاستفادة من أعمالنا القوية في دولة الإمارات والمنطقة، ومن خلال التركيز على اختيار نخبة العملاء، سيُسهم بنك أبوظبي الأول في توفير فرص تدعم نمو الاقتصاد العراقي، بما يشمل مواصلة الاستثمارات الضرورية لتحسين وإعادة إعمار البنى التحتية في البلاد».

وتوفر شبكة الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول، التي تغطي خمس قارات، أفضل العلاقات والخبرات المالية العالمية لدعم أعمال الشركات المحلية الإقليمية والدولية التي ترغب بتطوير أعمالها في الداخل والخارج.

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