الأمم المتحدة: 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن

2022/03/11 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.

وكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عبر "تويتر": "وصل عدد اللاجئين من أوكرانيا، اليوم إلى 2.5 مليون شخص".

وأضاف: "نقدر أن حوالي مليوني شخص نزحوا داخل أوكرانيا".



وقال: "أجبرت هذه الحرب الملايين على ترك منازلهم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد في وقت سابق أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدات للمدنيين في أوكرانيا "بغض النظر عن هويتهم أو مكانهم".

المصدر: روسيا اليوم

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