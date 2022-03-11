القوات الامنية تقتحم مناطق صحراء غربي الرمادي لملاحقة مجاميع داعش 

2022/03/11 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة حشد الشعبي في محافظة الانبار، الخميس عن اقتحام مناطق صحراء غربي مدينة الرمادي اثر معلومات تفيد بوجود مجاميع لإرهابي داعش في المناطق المستهدفة .وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة/ ان” القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخباراتية […]

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