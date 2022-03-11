أمريكا ومافيا التوريط - عدنان الصباح

2022/03/11 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح لم يعد خافيا على أحد ان امريكا قد اصبحت سيدة التوريط في هذا الكون بعد ان جربت الورطات مرات ومرات وخبرتها بنفسها وأخذت وقتا طويلا لتتعلم الدرس فلم يكفيها ابدا درس فيتنام ولا درس العراق الى ان انتهت بدرسها الاخير في افغانستان ولعله من الواجب القوال ان صانع الامبريالية الامريكية الحديثة هو دونالد ترامب ولا احد سواه ام انه مفجرها الاول بعد ان وقع قرار الانسحاب من افغانستان واجبر دولا عديدة على فتح خزا ......





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