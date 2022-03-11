وثيقة| التربية تعلن السماح بالتنقل لطلبة الفنون الجميلة

2022/03/11 | 12:55 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، فتح باب تنقل الطلبة بين معاهد الفنون الجميلة لغاية يوم الخميس 31 آذار/مارس 2022.

وقالت الوزارة في بيان وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على شروط التنقلات بين معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية في النصف الثاني من العام الدراسي 2021-2022"، مشيرًا إلى أنّ "عملية التنقلات مفتوحة إلى نهاية شهر آذار الحالي، وتكون من المديرية العامة لإعداد وتدريب المعلمين والتطوير التربوي حصرًا".

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