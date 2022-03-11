السفارة الأمريكية في بغداد تجري اختبارا لمنظومة C-RAM الدفاعية

2022/03/11 | 12:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن السفارة الأمريكية في بغداد ستجري اختبارا لمنظومة C-RAM الدفاعية.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز ” انه “سيجري بالساعة 1300 اليوم الجمعة 2022/3/11 اختبار لمنظومة الدفاع الجوي C-RAM في السفارة الامريكية في بغداد ومركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد.واضاف “ويتخلل الاختبار انطلاق صافرات الانذار ورشقات اطلاقات نارية.

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