2022/03/11 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الهجرة التابعة للأمم

المتحدة، اليوم الجمعة، عن حصيلة

الفارين من أوكرانيا منذ بداية الحرب

الروسية على اراضيها.





وذكرت المنظمة، إن أكثر من 2.5 مليون شخص

فروا من اوكرانيا حتى اليوم 11 مارس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تكشف حصيلة "الفارين" من أوكرانيا منذ بداية الحرب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تكشف حصيلة "الفارين" من أوكرانيا منذ بداية الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).