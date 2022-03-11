2022/03/11 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أغلقت السلطات الصينية، مدينة في شمال شرق البلاد، في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا الذي بلغت الإصابات به أعلى عدد منذ عامين.وأمرت مدينة تشانغتشون، عاصمة مقاطعة جيلين والتي تعد مركزا صناعيا مهما، السكان بالعمل عن بعد، وسمحت لشخص واحد بمغادرة المنزل كل يومين لشراء “الأساسيات اليومية”، فيما أكدت أنها ستجري فحوص كوفيد […]

ظهرت المقالة إغلاق مدينة صينية بسبب فيروس كورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق مدينة صينية بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق مدينة صينية بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).