تسجيل 27 اصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2022/03/11 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر في صحة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تسجيل ٢٧ اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هذه الاصابات جاءت من اصل ٢١٢ حالة تم اجراء الفحص لها".

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