الكشف عن ارتباط لجنة أبو رغيف بصفقات فساد خاص بشركات الكردية في وزارة الكهرباء

2022/03/11 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهم سعد الحارس اخ الوكيل الاقدم السابق لوزارة الكهرباء رعد الحارس، لجنة احمد ابو رغيف بممارسة تعذيب شقيقه بعد وقوفه ضد صفقات لن “لوزير السابق لؤي الخطيب مع شركات كردية فاسدة.وقال الحارس في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ انه “توجد عقود خاصة بلؤي الخطيب مع شركات كردية عليها شبهات فساد كبيرة واخي دفع […]

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