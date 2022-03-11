حملة كبيرة تنتهي باعتقال 15 تاجر مخدرات بينهم نساء في النجف

2022/03/11 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت القوات الأمنية في محافظة النجف، حملات دهم واسعة لملاحقة تجار المخدرات في المحافظة.

وذكر مصدر أمنى ان عمليات دهم وتفتيش نفذت بقضاء المناذرة في النجف أسفرت عن اعتقال 14 تاجر مخدرات بينهم امرأتان.

وتمت مداهمة موقع لاثنين من تجار المخدرات البارزين في الكوفة، ما اسفر عن اعتقال احدهما وهروب الاخر الى جهة مجهولة.

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