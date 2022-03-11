الصدر يجري اتصالات مع البارزاني والحلبوسي والخنجر والمالكي

2022/03/11 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اتصالات هاتفية مع عدد من الشخصيات السياسية.

وقال بيان لمكتبه الخاص في النجف، ان الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن.

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