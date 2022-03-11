مستويات قياسية للتضخم لم تشهدها أمريكا منذ 40 عامًا.. إليكم كم بلغت

2022/03/11 | 13:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت الأسعار في الارتفاع الشهر الماضي في أمريكا، مما دفع مقياس التضخم الرئيسي إلى مستوى لم يشهده منذ يناير 1982.إليكم نظرة في الإنفوغرافيك على مستويات التضخم في أمريكا انتهاء بشهر فبراير 2021.

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