3 أمور داخل حياة مذيعة CNN جعلتها أمًا أفضل

2022/03/11 | 13:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر مذيعة CNN، بوبي هارلو، نفسها بعيدة كل البعد عن كونها أمًا مثالية، لكنها تحسنّت بفضل نصائح الأمومة المفيدة التي تعلمتها من الكتب ووالدتها وحتى ابنتها البالغة من العمر 5 أعوام.من داخل "حياتها الحقيقية، الحياة التي لا ترونها على CNN"، حسب قولها، تطلعنا هارلو على بعض النصائح التي تعلّمتها لتصبح أمًا أفضل.

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