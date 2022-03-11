2022/03/11 | 13:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5Cojq_srNoI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد : لا تأكيدات حتى الان حول طرح جعفر الصدر كمرشح تسوية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد : لا تأكيدات حتى الان حول طرح جعفر الصدر كمرشح تسوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).