أدوية سامراء تحقق إيرادات بأكثر من ملياري دينار لشهر شباط

2022/03/11 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن قيمة مبيعاتها لشهر شباط الماضـي .وقال مُدير عام الشركة خالـد محيـي علـوان حسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مبيعات الشهر المذكور والبالغة مليارين و(63 )مليون دينار توزعت بين وزارة الصحة والوكالة التسويقية التخصُصية المُتمثلة بشركة الناقوس الفضي والإكليل الفضي إضافةً إلى مبيعات مصنع بغداد للغازات الطبية"، مؤكداً "استمرار الجهود التي تبذُلها الكوادر والإجراءات التي اتخذتها الشركة من أجل رفع المبيعات من خِلال إنتاج مُستحضرات جديدة ذات جدوى اقتصادية عالية وإنشاء بنايات حديثة ومُتطورة لإنتاج المُستحضرات العقيمة والفيالات التي تتطلب بيئة إنتاجية خاصة وبنايات جديدة لإنتاج المُستلزمات الطبية كالخيوط الجراحية والبخاخات التي من المؤمل أن تعمل على زيادة إيرادات الشركة وتحقيق أهدافها في الوصول إلى نُقطة التعـادُل" .

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